Schaeffler: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Schaeffler veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 6,81 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,35 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at