Scholastic Aktie
WKN: 880597 / ISIN: US8070661058
|
18.12.2025 22:38:42
Scholastic Corporation Q2 Income Rises
(RTTNews) - Scholastic Corporation (SCHL) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $55.9 million, or $2.17 per share. This compares with $48.8 million, or $1.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $551.1 million from $544.6 million last year.
Scholastic Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.9 Mln. vs. $48.8 Mln. last year. -EPS: $2.17 vs. $1.71 last year. -Revenue: $551.1 Mln vs. $544.6 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scholastic Corpmehr Nachrichten
|
17.09.25
|Ausblick: Scholastic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Scholastic legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Scholastic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)