WKN: 880597 / ISIN: US8070661058

18.12.2025 22:38:42

Scholastic Corporation Q2 Income Rises

(RTTNews) - Scholastic Corporation (SCHL) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $55.9 million, or $2.17 per share. This compares with $48.8 million, or $1.71 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.2% to $551.1 million from $544.6 million last year.

Scholastic Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $55.9 Mln. vs. $48.8 Mln. last year. -EPS: $2.17 vs. $1.71 last year. -Revenue: $551.1 Mln vs. $544.6 Mln last year.

