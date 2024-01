Scholz besucht Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Donnerstag (11.25 Uhr) in Sangerhausen über die Hochwasserlage im Süden Sachsen-Anhalts informieren. Scholz wird am Vormittag an der Seite von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, erwartet.

Geplant ist auch der Besuch eines Deichs, der zu brechen droht. Scholz will sich zudem mit Einsatzkräften und Bürgermeistern der betroffenen Kommunen austauschen. Scholz und Haseloff wollen auch zu einer Sandsackbefüllungsanlage in der Ortschaft Berga fahren und mit freiwilligen Helferinnen und Helfern sprechen.

Es ist der zweite Vor-Ort-Besuch von Scholz in der aktuellen Hochwasserlage. Am Silvestertag hatte er sich im niedersächsischen Verden über die Situation, die Lage der Betroffenen und die Arbeit der Hilfskräfte informiert./sk/DP/zb