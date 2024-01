Scholz erwartet von Kreislaufwirtschaft sinkende Kosten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zuversichtlich, dass in Deutschland durch die stärkere Nutzung der Kreislaufwirtschaft profitabler gewirtschaftet und der Klimaschutz verbessert werden kann. Nach dem vierten Treffen der Allianz für Transformation, betonte Scholz, dass er Kosteneinsparungen durch verstärktes Recycling erwartet.

"Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass das, was wir heute verhandelt haben, dazu beiträgt, dass in Deutschland billiger gewirtschaftet werden kann, dass wir höhere Produktivität erreichen und dass wir unserer Abhängigkeit von Importmärkten erheblich reduzieren - und so ganz nebenbei auch noch dazu beitragen, dass wir das Klima schützen", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Teurer wird es nach seiner Ansicht durch eine verstärkte Kreislaufwirtschaft nicht. "Es wird wahrscheinlich alles wirtschaftlicher dadurch - so haben es jedenfalls die Unternehmen und Wissenschaftler und alle anderen gesehen", sagte Scholz.

Mit Blick auf die Bundesregierung hob der Bundeskanzler hervor, dass der Haushalt für 2024 trotz aller bekannten Herausforderungen "klaren Kurs" halte für die Modernisierung von Deutschland und Rekordinvestitionen vorsehe.

"Wir erleben gerade, wie auf der ganzen Welt jetzt in die Zukunft investiert wird, in die Digitalisierung , in eine saubere Energieversorgung, in neue Maschinen und Infrastrukturen", so Scholz. "Wir haben die Wahl: Mitmachen beim Investieren oder abgehängt werden. Unserer klare Entscheidung: Wir machen mit."

