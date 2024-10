Scholz: Quantencomputer wichtige Schlüsseltechnologie für Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat die hohe Bedeutung des extrem leistungsfähigen Quantencomputing für den Standort Deutschland betont. Bei der Eröffnung des europäischen Quantenrechenzentrums des US-Technologiekonzerns IBM in Ehningen sagte Scholz, dass man die Produktion von Halbleitern in Deutschland und Europa vorantreibe und auch Investitionen in andere Branchen forciere.

"Quantencomputer, Halbleiter, KI, Pharma, Bio- und Klimatechnologien: Diese Auswahl ist kein Zufall. Wir reden da über Schlüsseltechnologien und Branchen, die ein Industrieland wie Deutschland braucht, um auch in Zukunft gutes Geld zu verdienen", sagte Scholz. "Es sind genau diese Zukunftsfelder, wo wir ganz vorne mit dabei sein müssen, wo wir nicht abhängig sein dürfen von anderen."

Unternehmen wie IBM kämen nach Deutschland, weil sie wüssten, dass hier Frauen und Männer mit technologischer MINT-Ausbildung und Spitzenkompetenz arbeiteten. Ein Drittel der Absolventen der deutschen Universitäten kämen aus den MINT-Fächern.

Aber Deutschland müsse sich darum kümmern, dass die Fachkräfte nicht ausgingen, so der Kanzler. Daher habe die Bundesregierung mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein modernes Einwanderungsrecht auf den Weg gebracht. "Nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit heißt das Problem heute und auf absehbare Zeit", so Scholz. Jetzt müsse Deutschland den Fachkräften das Ankommen noch leichter machen, ihre Qualifikationen schneller anerkennen und die Bürokratie für sie und die Unternehmen abbauen.

