SCHOTT Pharma-Aktie gefragt: SCHOTT Pharma liefert besseres Ergebnis ab

Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat im zweiten Geschäftsquartal (Ende März) positiv überrascht. Die am Donnerstag nach Börsenschluss in Mainz vorgelegten Eckdaten fielen besser aus, als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Der Vorstand bestätigte zudem seine Jahresziele. Die im SDAX -notierte Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 10,41 Prozent auf 21,9 Euro.

Der Erlös des Spezialisten für Verpackungen und Verabreichungssysteme für Injektionen stieg im abgelaufenen Quartal auf Basis von Eckdaten auf 252 Millionen Euro. Das entspricht SCHOTT Pharma zufolge währungsbereinigt einem Plus von 10 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte von 67 Millionen auf 72 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge lag bei 28,6 Prozent nach 27,0 Prozent im Vorjahr.

Jefferies-Experte James Vane-Tempest vermutete, dass SCHOTT von der Rückkehr zu normalen Nachfragemustern profitiert hat. Sein Kollege Olivier Calvet von der UBS warf derweil die Frage auf, ob angesichts der Resultate die nicht erhöhten Jahresziele nun nicht zu konservativ seien. Aber im aktuellen Umfeld sei dies eigentlich nur vernünftig. SCHOTT Pharma habe ja ohnehin betont, dass es 2025 stark auf das zweite Halbjahr ankomme.

Die Ziele des Vorstands sehen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft im hohen einstelligen Bereich vor, basierend auf dem im vergangenen Geschäftsjahr erlösten 957 Millionen Euro. Die operative Marge soll ungefähr auf Vorjahresniveau liegen, als sie 26,9 Prozent betrug.

Die detaillierten Zahlen zum abgelaufenen Quartal wollen die Mainzer am 15. Mai vorlegen.

