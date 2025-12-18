Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
18.12.2025 11:38:26
Schroders ernennt neuen Leiter Client Group Schweiz
Bei Schroders geht der bisherige Client Group-Landeschef Schweiz und EMEA in den Ruhestand. Für den hiesigen Markt wurde nun ein Nachfolger berufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!