Schulze: Ohne Brasilien kein Erfolg beim Klimaschutz möglich

BERLIN/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will auf ihrer Reise nach Brasilien den Schutz des Amazonas-Regenwaldes in den Fokus rücken. "Ohne Brasilien kann die Welt beim Klimaschutz nicht erfolgreich sein", sagte Schulze vor der Abreise.

Im Amazonasgebiet wird sie ab Freitag auch die brasilianische Umweltministerin Marina Silva und die norwegische Entwicklungsministerin Anne Tvinnereim treffen. Ab Montag wird sie am G20-Entwicklungsministertreffen in Rio de Janeiro teilnehmen. "Der Schutz des Regenwaldes muss so organisiert sein, dass die Menschen mehr vom stehenden Wald haben als von seiner Abholzung", sagte die SPD-Politikerin.

Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will den Umwelt- und Klimaschutz priorisieren. Deutschland beteiligt sich als zweitgrößter Geldgeber nach Norwegen an einem Fonds zum Schutz des Regenwaldes. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat die Bundesrepublik bisher rund 90 Millionen Euro in den Fonds eingezahlt.

Beim G20-Ministertreffen soll es um das globale Engagement gegen Hunger, Armut und Ungleichheit gehen. "Der soziale Ausgleich ist ein Schlüssel zum Erfolg. Darum ist es so wichtig, dass Brasilien als G20-Vorsitz den Kampf gegen die extreme Ungleichheit ins Zentrum stellt", sagte die Ministerin./ppz/DP/he