Schwäbischer Verlag übernimmt 'Schweriner Volkszeitung'

OSNABRÜCK/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach dem "Nordkurier" übernimmt der Schwäbische Verlag mit der "Schweriner Volkszeitung" ein weiteres Regionalblatt in Mecklenburg-Vorpommern. Das teilten der bisherige Besitzer - die NOZ Medien ("Neue Osnabrücker Zeitung") - und der Schwäbische Verlag in Ravensburg am Dienstag mit. Der rückwirkend zum 1. Januar 2024 vereinbarte Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt .

Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt. Das Portal "Medieninsider" hatte zuerst über den Deal berichtet.

Neben der "Schweriner Volkszeitung" und dem "Nordkurier" gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch die "Ostsee-Zeitung", die zur Madsack Mediengruppe gehört.

Im Juli 2021 hatte der Verlag der "Schwäbischen Zeitung" bereits den "Nordkurier" aus Neubrandenburg übernommen. Die SV Gruppe - Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler - mit Sitz in Ravensburg entstand 2021 durch die Fusion von Schwäbisch Media und der Nordkurier Mediengruppe in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Mit der Übernahme einer zweiten Tageszeitung baut der Schwäbische Verlag sein Engagement in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Durch den Verkauf erhält zugleich die Mediengruppe NOZ nach eigenen Angaben die Möglichkeit, die neuen Geschäftsfelder und die Verlags-Aktivitäten in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auszubauen. Der Druckstandort Prima Rotationsdruck in Wittenburg bleibt demnach im Unternehmensverbund./ehl/rin/DP/jha