Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags in Rot

Am Freitag verliert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,14 Prozent auf 18 470,48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,795 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 18 495,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 496,79 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 527,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 446,28 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,24 Prozent zurück. Der DAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 17 932,17 Punkten auf. Der DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 17 678,19 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 15 664,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10,14 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 0,98 Prozent auf 227,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 458,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,21 EUR), Porsche (+ 0,91 Prozent auf 75,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 180,75 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-1,69 Prozent auf 25,59 EUR), Zalando (-1,36 Prozent auf 23,94 EUR), Deutsche Bank (-1,28 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 15,52 EUR) und Sartorius vz (-0,95 Prozent auf 238,80 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 903 337 Aktien gehandelt. Mit 205,221 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

