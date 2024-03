Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus

Letztendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 26 261,60 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 250,270 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 26 353,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 352,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 505,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 193,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Stand von 26 050,07 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 27 198,24 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 27 779,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,15 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell ENCAVIS (+ 25,20 Prozent auf 16,84 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,25 Prozent auf 139,40 EUR), HOCHTIEF (+ 2,20 Prozent auf 107,00 EUR), Fraport (+ 1,49 Prozent auf 53,26 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,08 Prozent auf 13,11 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RTL (-7,44 Prozent auf 30,84 EUR), LANXESS (-6,50 Prozent auf 24,44 EUR), TeamViewer (-5,71 Prozent auf 13,54 EUR), HelloFresh (-3,85 Prozent auf 6,74 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,46 Prozent auf 104,65 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 7 577 201 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,050 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at