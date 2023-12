Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,58 Prozent tiefer bei 26 427,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 245,499 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,190 Prozent auf 26 532,20 Punkte an der Kurstafel, nach 26 582,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 695,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 380,65 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,804 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 25 409,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der MDAX noch bei 27 055,95 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 26 018,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 3,74 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell ENCAVIS (+ 3,51 Prozent auf 13,72 EUR), LANXESS (+ 3,01 Prozent auf 27,00 EUR), Aurubis (+ 2,29 Prozent auf 74,92 EUR), HENSOLDT (+ 2,11 Prozent auf 24,16 EUR) und Talanx (+ 1,76 Prozent auf 69,55 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-9,58 Prozent auf 51,90 EUR), Delivery Hero (-5,97 Prozent auf 28,41 EUR), RTL (-3,31 Prozent auf 31,50 EUR), Lufthansa (-2,80 Prozent auf 7,99 EUR) und Dürr (-2,15 Prozent auf 20,02 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 513 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,327 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,35 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at