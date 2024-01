Schwache Performance in Frankfurt: SDAX fällt am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 13 950,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 114,915 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,464 Prozent auf 14 025,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13 960,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 067,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 944,77 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der SDAX mit 13 189,87 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 780,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 12 084,56 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 6,91 Prozent auf 36,35 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,53 Prozent auf 28,40 EUR), DEUTZ (+ 2,04 Prozent auf 4,90 EUR), adesso SE (+ 1,68 Prozent auf 109,20 EUR) und 1&1 (+ 1,54 Prozent auf 18,42 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 28,98 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,93 Prozent auf 17,91 EUR), IONOS (-2,29 Prozent auf 17,06 EUR), Hypoport SE (-2,15 Prozent auf 173,00 EUR) und STRATEC SE (-1,98 Prozent auf 44,65 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 735 218 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 10,660 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX hat die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at