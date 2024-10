Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Der FTSE 100 wagte sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der FTSE 100 ging nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 8 280,63 Punkten aus dem Freitagshandel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,580 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 282,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8 282,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 300,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 234,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,482 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 269,60 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bei 8 241,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 412,45 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,24 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 3,88 Prozent auf 3,43 GBP), Schroders (+ 3,86 Prozent auf 3,61 GBP), Standard Chartered (+ 3,84 Prozent auf 8,28 GBP), Croda International (+ 3,71 Prozent auf 43,00 GBP) und Barclays (+ 3,15 Prozent auf 2,26 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Spirax-Sarco Engineering (-3,39 Prozent auf 71,20 GBP), SSE (-2,78 Prozent auf 18,38 GBP), JD Sports Fashion (-2,67 Prozent auf 1,39 GBP), Experian (-2,45 Prozent auf 38,62 GBP) und AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 117,38 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 571 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 220,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at