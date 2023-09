Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,38 Prozent schwächer bei 7 564,56 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,391 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 593,22 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 593,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 524,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 602,83 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 7 338,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 500,49 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.09.2022, mit 7 005,39 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 0,139 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 0,88 Prozent auf 19,02 GBP), Smiths (+ 0,73 Prozent auf 15,82 GBP), Beazley (+ 0,64 Prozent auf 5,51 GBP), Haleon (+ 0,56 Prozent auf 3,33 GBP) und Diageo (+ 0,53 Prozent auf 30,38 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Phoenix Group (-6,24 Prozent auf 4,76 GBP), Barratt Developments (-6,08 Prozent auf 4,40 GBP), M&G (-4,16 Prozent auf 1,95 GBP), Ocado Group (-3,58 Prozent auf 5,93 GBP) und Entain (-3,17 Prozent auf 9,10 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 10 232 690 Aktien gehandelt. Mit 199,920 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2023 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent bei der Glencore-Aktie zu erwarten.

