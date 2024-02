Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer

So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,47 Prozent auf 7 644,65 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 681,01 Punkten, nach 7 681,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 694,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 642,99 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,382 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 689,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 410,04 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, lag der FTSE 100 bei 7 864,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,996 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Smurfit Kappa (+ 4,53 Prozent auf 35,12 EUR), D S Smith (+ 2,60 Prozent auf 2,80 GBP), WPP 2012 (+ 1,28 Prozent auf 7,92 GBP), Centrica (+ 1,01 Prozent auf 1,35 GBP) und Taylor Wimpey (+ 0,92 Prozent auf 1,48 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Barratt Developments (-7,30 Prozent auf 4,91 GBP), J Sainsbury (-3,74 Prozent auf 2,65 GBP), Tesco (-2,62 Prozent auf 2,82 GBP), Vodafone Group (-2,23 Prozent auf 0,65 GBP) und Legal General (-2,19 Prozent auf 2,46 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 634 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 188,210 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at