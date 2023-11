Schwache Performance in Moskau: RTS verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der RTS gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Der RTS sinkt im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0,50 Prozent auf 1 123,53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,307 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,621 Prozent schwächer bei 1 122,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 129,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 117,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 123,54 Punkten.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 1,61 Prozent nach oben. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Wert von 1 046,79 Punkten. Der RTS lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 1 028,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, stand der RTS noch bei 1 151,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 16,66 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 139,57 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell SOLLERS (+ 3,42 Prozent auf 908,00 RUB), Cherkizovo (+ 1,16 Prozent auf 4 067,50 RUB), TMK (+ 1,12 Prozent auf 217,16 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,04 Prozent auf 605,10 RUB) und Mechel (+ 0,88 Prozent auf 334,23 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil Severstal (-1,30 Prozent auf 1 333,20 RUB), ALROSA (-1,14 Prozent auf 66,19 RUB), LSR (-1,10 Prozent auf 681,00 RUB), Bashneft (-0,89 Prozent auf 2 176,50 RUB) und NOVATEK (-0,83 Prozent auf 1 525,40 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 8 029 510 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

2023 weist die VTB Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 53 002,07 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at