Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 13 414,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,695 Prozent auf 13 439,68 Punkte an der Kurstafel, nach 13 533,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13 386,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 499,74 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,291 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.09.2023, den Stand von 13 710,24 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Stand von 14 353,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der NASDAQ Composite 10 772,40 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 29,15 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 3,92 Prozent auf 13,80 USD), DexCom (+ 3,83 Prozent auf 83,57 USD), Dixie Group (+ 3,34 Prozent auf 0,60 USD), Abbott Laboratories (+ 2,89 Prozent auf 94,80 USD) und Lifetime Brands (+ 2,80 Prozent auf 5,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-9,67 Prozent auf 5,98 USD), Modine Manufacturing (-6,84 Prozent auf 43,56 USD), Sangamo Therapeutics (-6,69 Prozent auf 0,54 USD), Ballard Power (-6,20 Prozent auf 3,48 USD) und JB Hunt Transportation Services (-6,13 Prozent auf 183,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 163 406 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,641 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 46,20 Prozent an der Spitze im Index.

