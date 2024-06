Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,38 Prozent auf 38 961,88 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,041 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,733 Prozent stärker bei 39 398,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39 112,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 908,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 063,15 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,568 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der Dow Jones auf 39 282,33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, stand der Dow Jones bei 33 714,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 0,87 Prozent auf 210,89 USD), Home Depot (+ 0,46 Prozent auf 339,88 USD), Amazon (+ 0,45) Prozent auf 187,17 USD), Walmart (+ 0,25 Prozent auf 67,59 USD) und Verizon (+ 0,07 Prozent auf 41,11 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Dow (-1,28 Prozent auf 52,48 USD), Amgen (-1,04 Prozent auf 316,00 USD), Travelers (-0,94 Prozent auf 206,76 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 93,89 USD) und McDonalds (-0,75 Prozent auf 255,44 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 314 621 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3,110 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at