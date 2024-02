Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,20 Prozent auf 17 267,67 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,18 Prozent auf 17 269,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 476,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 17 325,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 249,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 825,93 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 14 409,78 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, mit 12 101,93 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,37 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 17 665,26 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 4,05 Prozent auf 3,60 USD), Automatic Data Processing (+ 3,50 Prozent auf 246,95 USD), Starbucks (+ 2,18) Prozent auf 96,13 USD), Constellation Energy (+ 1,56 Prozent auf 123,78 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,27 Prozent auf 400,91 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Alphabet A (ex Google) (-6,36 Prozent auf 141,82 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,19 Prozent auf 143,58 USD), Lululemon Athletica (-4,07 Prozent auf 461,79 USD), Fortinet (-3,84 Prozent auf 64,15 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,52 Prozent auf 166,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 015 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,816 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at