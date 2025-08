Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,87 Prozent auf 23 188,61 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,982 Prozent höher bei 22 986,77 Punkten in den Montagshandel, nach 22 763,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 191,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 973,60 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Stand von 22 866,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 20 102,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 440,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 10,55 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23 589,37 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 27,49 Prozent auf 682,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,17 Prozent auf 389,24 USD), AppLovin A (+ 4,18 Prozent auf 395,01 USD), Constellation Energy (+ 4,14 Prozent auf 354,89 USD) und Palantir (+ 4,14 Prozent auf 160,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil ON Semiconductor (-15,58 Prozent auf 47,97 USD), DexCom (-3,82 Prozent auf 76,25 USD), Adobe (-2,57 Prozent auf 338,85 USD), The Kraft Heinz Company (-2,23 Prozent auf 26,80 USD) und Amazon (-1,44 Prozent auf 211,65 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 680 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,662 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at