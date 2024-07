Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent schwächer bei 17 859,63 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,199 Prozent schwächer bei 17 835,59 Punkten, nach 17 871,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 17 808,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 935,14 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,39 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 862,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15 282,01 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Stand von 14 358,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 20,95 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 9,68 Prozent auf 1,70 USD), Intuitive Surgical (+ 8,08 Prozent auf 449,78 USD), Independent Bank (+ 6,85 Prozent auf 60,50 USD), Sangamo Therapeutics (+ 4,94 Prozent auf 0,42 USD) und Huntington Bancshares (+ 3,67 Prozent auf 14,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Sify (-12,39 Prozent auf 0,41 USD), SMC (-7,35 Prozent auf 465,00 USD), Euronet Worldwide (-6,86 Prozent auf 98,01 USD), Donegal Group B (-4,52 Prozent auf 12,03 USD) und Marten Transport (-4,41 Prozent auf 17,12 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 034 493 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,158 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Ebix-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at