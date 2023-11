Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,53 Prozent schwächer bei 14 208,48 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,471 Prozent auf 14 217,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 284,53 Punkten am Vortag.

Bei 14 237,50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 194,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12 983,81 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Wert von 13 497,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 024,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 36,79 Prozent. Bei 14 446,55 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit LSI Industries (+ 4,65 Prozent auf 13,28 USD), Baiducom (+ 3,91 Prozent auf 115,64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 3,17 Prozent auf 30,89 USD), Amtech Systems (+ 2,67 Prozent auf 7,70 USD) und Royal Gold (+ 2,66 Prozent auf 115,89 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil American Eagle Outfitters (-17,97 Prozent auf 16,20 USD), Enzon Pharmaceuticals (-12,57 Prozent auf 0,11 USD), Ebix (-7,58 Prozent auf 4,63 USD), Nektar Therapeutics (-5,10 Prozent auf 0,49 USD) und 3D Systems (-4,55 Prozent auf 4,61 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 800 319 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,694 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 39,58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at