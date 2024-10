Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montagnachmittag.

Am Montag fällt der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ um 0,51 Prozent auf 18 045,52 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,318 Prozent leichter bei 18 080,11 Punkten, nach 18 137,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 018,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 096,33 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 690,83 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 352,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 431,34 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 22,21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 7,69 Prozent auf 3,08 USD), MicroStrategy (+ 7,30 Prozent auf 189,40 USD), Forward Air (+ 5,62 Prozent auf 37,38 USD), Cumulus Media A (+ 5,38 Prozent auf 1,37 USD) und Microvision (+ 4,58 Prozent auf 1,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Eagle Outfitters (-6,34 Prozent auf 20,76 USD), Steven Madden (-5,25 Prozent auf 46,76 USD), Deckers Outdoor (-5,24 Prozent auf 158,07 USD), Landec (-5,20 Prozent auf 5,10 USD) und FreightCar America (-4,51 Prozent auf 11,96 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 31 454 171 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,143 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at