Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,41 Prozent auf 13 181,29 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 13 228,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 236,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 13 246,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 163,38 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,278 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 14 020,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 791,65 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Wert von 11 148,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 26,90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 7,25 Prozent auf 4,88 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,87 Prozent auf 4,09 USD), Trend Micro (+ 3,05 Prozent auf 5 634,00 JPY), Agenus (+ 2,97 Prozent auf 1,04 USD) und Methanex (+ 2,86 Prozent auf 60,43 CAD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-30,80 Prozent auf 0,17 CHF), Dixie Group (-9,50 Prozent auf 0,65 USD), Resources Connection (-8,98 Prozent auf 13,18 USD), Trinity Biotech (-8,58 Prozent auf 0,61 USD) und Ballard Power (-3,98 Prozent auf 3,38 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1 006 079 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,565 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

2023 präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at