Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verliert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,53 Prozent auf 7 999,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,436 Prozent auf 8 006,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 020,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 976,04 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 2,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, notierte der CAC 40 bei 8 340,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 068,62 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 7 988,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,39 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 115 665 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 248,344 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at