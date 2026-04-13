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CAC 40 im Blick 13.04.2026 17:59:04

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich

Der CAC 40 fiel am Montagabend.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,29 Prozent schwächer bei 8 235,98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,423 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,985 Prozent auf 8 178,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 259,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 235,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 163,37 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 347,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 104,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 0,497 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 207 146 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,906 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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