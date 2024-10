Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende

In Paris war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der CAC 40 ging nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 7 497,54 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,286 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,179 Prozent auf 7 489,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 503,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 518,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 459,41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 565,62 Punkte. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 7 427,02 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Wert von 6 915,07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,442 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 186 568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,521 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,61 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at