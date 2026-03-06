AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 06.03.2026 12:27:05

Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag

Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag

Der Handel in Wien verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Freitag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 5 434,48 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 160,749 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent tiefer bei 5 436,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 491,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 432,21 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 4,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 5 081,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der ATX mit 4 329,90 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,10 EUR), Andritz (+ 1,42 Prozent auf 68,00 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 56,95 EUR) und CA Immobilien (+ 0,94 Prozent auf 25,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-1,79 Prozent auf 186,60 EUR), Raiffeisen (-1,70 Prozent auf 38,12 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR), PORR (-1,41 Prozent auf 38,45 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 42,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 169 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,73 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
05.03.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Verbund verkaufen UBS AG
21.01.26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 68,10 1,57% Andritz AG
AT & S (AT&S) 45,25 -4,23% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,78 1,26% CA Immobilien
DO & CO 181,00 -4,74% DO & CO
Erste Group Bank AG 95,00 -1,86% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,20 1,99% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 57,45 2,22% OMV AG
Österreichische Post AG 34,30 0,15% Österreichische Post AG
PORR AG 38,85 -0,38% PORR AG
Raiffeisen 37,28 -3,87% Raiffeisen
Verbund AG 64,60 4,45% Verbund AG
voestalpine AG 42,40 -2,08% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,66 -3,97% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 403,65 -0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen