Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag

Am Freitag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 5 434,48 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 160,749 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent tiefer bei 5 436,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 491,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 432,21 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 4,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 5 081,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der ATX mit 4 329,90 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,10 EUR), Andritz (+ 1,42 Prozent auf 68,00 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 56,95 EUR) und CA Immobilien (+ 0,94 Prozent auf 25,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-1,79 Prozent auf 186,60 EUR), Raiffeisen (-1,70 Prozent auf 38,12 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR), PORR (-1,41 Prozent auf 38,45 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 42,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 169 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,73 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.

