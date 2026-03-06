AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index-Performance
|
06.03.2026 12:27:05
Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag
Am Freitag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 5 434,48 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 160,749 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent tiefer bei 5 436,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 491,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 432,21 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 4,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 5 081,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der ATX mit 4 329,90 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,10 EUR), Andritz (+ 1,42 Prozent auf 68,00 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 56,95 EUR) und CA Immobilien (+ 0,94 Prozent auf 25,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-1,79 Prozent auf 186,60 EUR), Raiffeisen (-1,70 Prozent auf 38,12 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR), PORR (-1,41 Prozent auf 38,45 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 42,80 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 169 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,73 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
06.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|68,10
|1,57%
|AT & S (AT&S)
|45,25
|-4,23%
|CA Immobilien
|25,78
|1,26%
|DO & CO
|181,00
|-4,74%
|Erste Group Bank AG
|95,00
|-1,86%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,20
|1,99%
|OMV AG
|57,45
|2,22%
|Österreichische Post AG
|34,30
|0,15%
|PORR AG
|38,85
|-0,38%
|Raiffeisen
|37,28
|-3,87%
|Verbund AG
|64,60
|4,45%
|voestalpine AG
|42,40
|-2,08%
|Wienerberger AG
|24,66
|-3,97%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 403,65
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.