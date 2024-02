Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,21 Prozent schwächer bei 1 699,26 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent schwächer bei 1 702,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 702,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 692,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 705,93 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,70 Prozent abwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 08.01.2024, den Stand von 1 721,67 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 1 588,48 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 08.02.2023, bei 1 725,83 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,862 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 2,88 Prozent auf 13,58 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,35 Prozent auf 21,74 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,13 Prozent auf 6,22 EUR), Frequentis (+ 1,86 Prozent auf 27,40 EUR) und PORR (+ 1,75 Prozent auf 12,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-4,08 Prozent auf 23,50 EUR), Polytec (-3,61 Prozent auf 3,61 EUR), UBM Development (-2,68 Prozent auf 21,80 EUR), FACC (-2,42 Prozent auf 5,64 EUR) und Marinomed Biotech (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 563 359 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,806 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 2,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at