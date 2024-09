Schwache Performance in Zürich: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Mit dem SLI ging es am Donnerstagabend abwärts.

Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,92 Prozent tiefer bei 1 950,38 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 958,23 Zählern und damit 0,517 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 968,41 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 947,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 965,79 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 3,05 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 866,90 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 05.06.2024, mit 1 973,22 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Stand von 1 733,88 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,60 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,14 Prozent auf 301,00 CHF), Temenos (+ 1,08 Prozent auf 56,05 CHF), Swisscom (+ 0,92 Prozent auf 550,00 CHF), Swiss Life (+ 0,87 Prozent auf 694,00 CHF) und Julius Bär (+ 0,45 Prozent auf 47,21 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-3,97 Prozent auf 396,30 CHF), Kühne + Nagel International (-3,08 Prozent auf 252,10 CHF), ams (-2,56 Prozent auf 1,01 CHF), Straumann (-2,46 Prozent auf 117,10 CHF) und Givaudan (-2,06 Prozent auf 4 366,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 921 623 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,860 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Julius Bär-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

