Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich leichter

Am Freitag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 1 625,94 Punkte nach. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 1 627,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 638,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 617,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 628,40 Zähler.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 4,66 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 1 748,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, stand der SLI bei 1 765,06 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.10.2022, mit 1 582,73 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,28 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 617,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,74 Prozent auf 85,38 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 240,10 CHF), Sika (+ 0,69 Prozent auf 219,70 CHF), Temenos (+ 0,54 Prozent auf 62,98 CHF) und Lindt (+ 0,26 Prozent auf 9 825,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2,52 Prozent auf 95,90 CHF), Geberit (-2,48 Prozent auf 417,10 CHF), Swiss Life (-2,23 Prozent auf 561,20 CHF), Schindler (-2,17 Prozent auf 180,10 CHF) und UBS (-1,93 Prozent auf 21,29 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 182 125 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 280,389 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,70 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at