Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Am Freitag fällt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 12 004,55 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,433 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,181 Prozent auf 11 990,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 012,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 989,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 016,50 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, betrug der SMI-Kurs 12 176,17 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 068,80 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.10.2023, einen Wert von 10 756,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,47 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 0,69 Prozent auf 131,80 CHF), Logitech (+ 0,63 Prozent auf 73,16 CHF), Roche (+ 0,34 Prozent auf 262,10 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 696,60 CHF) und UBS (+ 0,19 Prozent auf 26,24 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,75 Prozent auf 219,30 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 83,26 CHF), Givaudan (-0,55 Prozent auf 4 480,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 48,73 CHF) und Sonova (-0,32 Prozent auf 315,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 130 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,14 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at