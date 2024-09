Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Montag steht der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,18 Prozent im Minus bei 12 211,72 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,447 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,475 Prozent auf 12 175,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 170,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 218,05 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI erreichte am letzten Handelstag imAugust, dem 30.08.2024, den Wert von 12 436,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 11 993,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 963,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 0,96 Prozent auf 75,80 CHF), Sonova (+ 0,86 Prozent auf 305,40 CHF), Givaudan (+ 0,61 Prozent auf 4 638,00 CHF), Richemont (+ 0,30 Prozent auf 135,05 CHF) und Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 85,38 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-0,92 Prozent auf 279,00 CHF), UBS (-0,76 Prozent auf 26,05 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 82,76 CHF), Geberit (-0,43 Prozent auf 558,60 CHF) und Swiss Re (-0,43 Prozent auf 117,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 183 166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 232,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

