Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start leichter

Das macht der SMI am Montagmorgen.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 12 005,35 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,425 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,468 Prozent tiefer bei 11 980,99 Punkten, nach 12 037,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 008,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 976,92 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, betrug der SMI-Kurs 12 188,73 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 044,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der SMI bei 11 197,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,48 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 0,33 Prozent auf 305,00 CHF), Novartis (+ 0,25 Prozent auf 98,41 CHF), Zurich Insurance (+ 0,20 Prozent auf 509,20 CHF), Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 552,50 CHF) und Alcon (+ 0,12 Prozent auf 83,38 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Nestlé (-0,73 Prozent auf 86,96 CHF), Partners Group (-0,63 Prozent auf 1 186,50 CHF), Holcim (-0,61 Prozent auf 80,90 CHF), Sika (-0,45 Prozent auf 265,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,44 Prozent auf 247,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 246 777 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 239,708 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Mit 5,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

