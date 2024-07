Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der SPI letztendlich.

Der SPI sank im SIX-Handel letztendlich um 0,65 Prozent auf 16 153,95 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,183 Prozent leichter bei 16 230,58 Punkten, nach 16 260,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 230,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 147,32 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der SPI mit 16 018,34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der SPI auf 14 982,45 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der SPI bei 14 699,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 10,45 Prozent auf 1,48 CHF), V-Zug (+ 7,72 Prozent auf 53,00 CHF), GAM (+ 3,23 Prozent auf 0,24 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,98 Prozent auf 9,34 CHF) und Arbonia (+ 2,50 Prozent auf 12,28 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Meyer Burger Technology (-10,83 Prozent auf 4,73 CHF), PolyPeptide (-7,48 Prozent auf 28,45 CHF), Curatis (-7,07 Prozent auf 5,52 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-6,96 Prozent auf 354,50 CHF) und ams (-5,97 Prozent auf 1,21 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 056 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 250,440 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Medmix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 69,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at