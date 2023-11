Schwache Performance in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Der SPI setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent schwächer bei 14 090,71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,857 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 14 085,97 Punkte an der Kurstafel, nach 14 096,63 Punkten am Vortag.

Bei 14 090,71 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 085,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 235,61 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 14 498,19 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Stand von 13 987,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,330 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 11,84 Prozent auf 0,05 CHF), Talenthouse (+ 10,00 Prozent auf 0,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,98 Prozent auf 0,43 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,05 Prozent auf 3,60 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,90 Prozent auf 14,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Spexis (-16,17 Prozent auf 0,03 CHF), Kudelski (-3,97 Prozent auf 1,33 CHF), GAM (-3,49 Prozent auf 0,43 CHF) und Baloise (-2,83 Prozent auf 130,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 1 549 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,058 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Achiko-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

