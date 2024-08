Schwache Performance in Zürich: SPI zum Handelsende mit Abgaben

Am Dienstag schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 16 289,49 Punkten ab. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,096 Prozent höher bei 16 327,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 312,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 16 288,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 365,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, stand der SPI bei 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 16 038,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 14 301,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Huber + Suhner (+ 12,80 Prozent auf 83,70 CHF), Addex Therapeutics (+ 12,17 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,02 Prozent auf 16,16 CHF), Ina Invest (+ 5,42 Prozent auf 17,50 CHF) und lastminutecom (+ 3,84 Prozent auf 20,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Gurit (-12,63 Prozent auf 37,00 CHF), DocMorris (-12,43 Prozent auf 41,84 CHF), SHL Telemedicine (-10,77 Prozent auf 2,90 CHF), Xlife Sciences (-8,12 Prozent auf 28,30 CHF) und ASMALLWORLD (-5,59 Prozent auf 1,35 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 049 367 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,601 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at