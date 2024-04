Schwacher Handel: ATX Prime liegt schlussendlich im Minus

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,56 Prozent schwächer bei 1 777,04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 1 786,70 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 774,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 791,19 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,617 Prozent nach. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 1 688,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 709,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 631,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 3,68 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 4,86 Prozent auf 30,20 EUR), Verbund (+ 3,89 Prozent auf 70,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 5,92 EUR), FACC (+ 1,62 Prozent auf 6,28 EUR) und EVN (+ 1,61 Prozent auf 25,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-8,96 Prozent auf 31,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,53 Prozent auf 46,25 EUR), Wolford (-2,44 Prozent auf 4,00 EUR), BAWAG (-2,40 Prozent auf 55,00 EUR) und Semperit (-1,98 Prozent auf 11,86 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 424 657 Aktien gehandelt. Mit 24,232 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at