Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 4 902,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 4 918,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 915,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 935,11 Punkte, das Tagestief hingegen 4 897,18 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,185 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 059,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der Euro STOXX 50 5 081,74 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 4 305,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Kering (+ 4,72 Prozent auf 341,65 EUR), Siemens (+ 2,55 Prozent auf 173,54 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 193,90 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 187,44 EUR) und SAFRAN (+ 0,65 Prozent auf 198,45 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Stellantis (-4,33 Prozent auf 18,53 EUR), LOréal (-3,49 Prozent auf 422,00 EUR), Ferrari (-1,88 Prozent auf 383,25 EUR), VINCI (-1,84 Prozent auf 99,39 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,69 Prozent auf 3,46 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Santander-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 926 141 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 373,830 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at