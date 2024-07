Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,55 Prozent auf 4 843,43 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,179 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,024 Prozent leichter bei 4 868,97 Punkten in den Handel, nach 4 870,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 868,97 Punkte, das Tagestief hingegen 4 843,43 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 918,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 362,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,33 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,91 Prozent auf 14,26 EUR), UniCredit (+ 0,29 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,20 Prozent auf 131,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,29 EUR) und Siemens (-0,01 Prozent auf 170,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,12 Prozent auf 446,80 EUR), Stellantis (-1,49 Prozent auf 18,74 EUR), BASF (-1,34 Prozent auf 44,63 EUR), Bayer (-1,24 Prozent auf 26,64 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,12 Prozent auf 106,40 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 125 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 343,448 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

