Schwacher Handel: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 zeigte sich am Freitag in Rot.

Am Freitag gab der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 8 248,84 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 269,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 269,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 246,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 278,11 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 268,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 186,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, lag der FTSE 100 bei 7 414,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,83 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 1,84 Prozent auf 24,35 GBP), Rio Tinto (+ 1,77 Prozent auf 50,22 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,69 Prozent auf 8,77 GBP), Ocado Group (+ 1,56 Prozent auf 3,58 GBP) und Glencore (+ 1,53 Prozent auf 4,04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Lloyds Banking Group (-7,30 Prozent auf 0,58 GBP), Airtel Africa (-5,73 Prozent auf 1,09 GBP), Smith Nephew (-3,03 Prozent auf 10,88 GBP), Barclays (-2,68 Prozent auf 2,41 GBP) und Aviva (-2,36 Prozent auf 4,63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 291 153 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 219,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at