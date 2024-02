Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag kaum verändert.

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 7 623,79 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,395 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 628,75 Punkten, nach 7 628,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 653,40 Punkte, das Tagestief hingegen 7 614,25 Zähler.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,108 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 7 694,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 401,72 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, bei 7 885,17 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,27 Prozent ein. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit D S Smith (+ 11,06 Prozent auf 3,12 GBP), BAT (+ 7,35 Prozent auf 24,90 GBP), Smurfit Kappa (+ 3,96) Prozent auf 36,55 EUR), Unilever (+ 3,91 Prozent auf 40,54 GBP) und Compass Group (+ 2,84 Prozent auf 22,11 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen AstraZeneca (-6,31 Prozent auf 98,28 GBP), SSE (-4,14 Prozent auf 15,85 GBP), Barratt Developments (-2,08 Prozent auf 4,91 GBP), JD Sports Fashion (-1,81 Prozent auf 1,05 GBP) und Standard Chartered (-1,72 Prozent auf 5,84 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 24 126 135 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,281 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

