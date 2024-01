Schwacher Handel: FTSE 100 sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,24 Prozent leichter bei 7 665,26 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 683,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 683,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 661,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 683,96 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 554,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 628,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 694,49 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 0,88 Prozent auf 42,33 GBP), Intermediate Capital Group (+ 0,82 Prozent auf 15,94 GBP), Informa (+ 0,82 Prozent auf 7,85 GBP), Barratt Developments (+ 0,66 Prozent auf 5,48 GBP) und 3i (+ 0,66 Prozent auf 22,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen J Sainsbury (-3,20 Prozent auf 2,96 GBP), DCC (-1,86 Prozent auf 55,94 GBP), Flutter Entertainment (-1,61 Prozent auf 153,75 EUR), Tesco (-1,50 Prozent auf 2,96 GBP) und Ashtead (-1,22 Prozent auf 49,21 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BT Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 267 433 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 193,941 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. Vodafone Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,88 Prozent.

