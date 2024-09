Schwacher Handel: FTSE 100 schwächelt zum Start

Das macht der FTSE 100 am Dienstag.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 8 218,25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 270,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 270,84 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 206,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 271,12 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 8 168,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 228,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 7 478,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,43 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 1,66 Prozent auf 5,13 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,57 Prozent auf 167,45 GBP), Rightmove (+ 0,48 Prozent auf 6,66 GBP), Antofagasta (+ 0,42 Prozent auf 16,67 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 0,42 Prozent auf 0,58 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil AstraZeneca (-5,46 Prozent auf 120,18 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,59 Prozent auf 19,13 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,25 Prozent auf 4,19 GBP), Beazley (-1,17 Prozent auf 7,60 GBP) und Pearson (-1,13 Prozent auf 10,47 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 4 583 180 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 233,748 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

