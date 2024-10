Schwacher Handel: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,25 Prozent leichter bei 8 286,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,584 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 306,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 323,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 273,59 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,864 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 259,71 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 167,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 374,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,31 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 4,78 Prozent auf 8,11 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,71 Prozent auf 48,92 GBP), Barratt Developments (+ 2,39 Prozent auf 4,85 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,05 Prozent auf 1,37 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,99 Prozent auf 3,79 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen 3i (-1,74 Prozent auf 33,24 GBP), Intermediate Capital Group (-1,70 Prozent auf 20,86 GBP), Smiths (-1,61 Prozent auf 15,87 GBP), Beazley (-1,46 Prozent auf 7,78 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,35 Prozent auf 19,75 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 65 050 310 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 222,242 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

