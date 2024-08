Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Morgen.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,79 Prozent tiefer bei 4 727,89 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,150 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,286 Prozent auf 4 752,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 765,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 724,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 752,10 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,99 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 4 906,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 890,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 336,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,77 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 24,00 EUR), Bayer (-0,35 Prozent auf 27,18 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,43 Prozent auf 133,30 EUR), BASF (-0,54 Prozent auf 42,09 EUR) und BMW (-0,84 Prozent auf 82,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-6,83 Prozent auf 3,49 EUR), UniCredit (-4,93 Prozent auf 34,92 EUR), Infineon (-4,02 Prozent auf 29,85 EUR), Stellantis (-2,76 Prozent auf 14,79 EUR) und Enel (-2,44 Prozent auf 6,37 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 528 604 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 334,606 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at