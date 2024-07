Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,49 Prozent schwächer bei 18 492,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 342,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 583,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 18 153,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 773,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.07.2023, den Stand von 16 083,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,44 Prozent. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,36 Prozent auf 234,10 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 44,76 EUR), Fresenius SE (+ 1,69 Prozent auf 30,06 EUR), Sartorius vz (+ 1,45 Prozent auf 245,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,16 Prozent auf 64,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,42 Prozent auf 25,69 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 503,20 EUR), Daimler Truck (-1,72 Prozent auf 37,17 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 178,48 EUR) und Zalando (-1,43 Prozent auf 24,17 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 266 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,158 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at