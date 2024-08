Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent auf 13 926,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 98,483 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,270 Prozent auf 13 979,02 Punkte an der Kurstafel, nach 13 941,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 988,94 Punkte, das Tagestief hingegen 13 923,51 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 357,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wurde der SDAX mit 15 197,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 975,54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,764 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 6,16 Prozent auf 21,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,13 Prozent auf 79,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,27 Prozent auf 58,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,44 Prozent auf 43,80 EUR) und PVA TePla (+ 1,40 Prozent auf 14,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Salzgitter (-2,92 Prozent auf 15,32 EUR), PNE (-2,89 Prozent auf 12,78 EUR), STO SE (-2,58 Prozent auf 120,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,18 Prozent auf 18,42 EUR) und BayWa (-1,94 Prozent auf 13,12 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 100 725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,157 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Ceconomy St-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

