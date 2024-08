Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag im Minus

Der LUS-DAX wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 17 678,50 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 814,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 675,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 714,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 18 722,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 15 844,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,77 Prozent auf 24,68 EUR), Hannover Rück (+ 1,54 Prozent auf 230,90 EUR), Siemens (+ 0,83 Prozent auf 158,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,76 Prozent auf 33,25 EUR) und Henkel vz (+ 0,49 Prozent auf 78,44 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-4,48 Prozent auf 230,30 EUR), Merck (-1,32 Prozent auf 164,55 EUR), adidas (-1,32 Prozent auf 209,60 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 63,02 EUR) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 540,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 364 167 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,542 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

